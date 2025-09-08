Общество

Саженцы хосты высадили у детского фонда в Пскове в рамках экологической акции

Акцию по высадке саженцев декоративных растений провело Псковское областное отделение Российского детского фонда совместно с проектом «Экомышление», сообщается в группе проекта в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Экомышление»

«Вчера вместе с Псковским детским фондом провели экологическую акцию по высадкам саженцев декоративных растений в рамках губернаторского проекта "Зеленая область". На небольшом кусочке газона высадили пять хост, которые теперь будут радовать посетителей фонда!» - отметили организаторы.

Хоста - это популярное растение, которое можно встретить в садах и парках. Оно неприхотливо, не боится морозов и может прожить 25 лет. Время высадки - середина весны и начало осени.

«Большое спасибо министерству молодежной политики Псковской области за помощь в организации и инвентарь. Отдельная благодарность псковскому региональному отделению "Деловой России" и лично председателю отделения Дмитрию Павловичу Мельникову за поддержку проекта», - добавили организаторы акции.

«Большое спасибо за участие в благоустройстве территории вокруг нашего детского фонда!» - ответил Дмитрий Мельников на своей странице «ВКонтакте».