Почему опасно постоянно находиться в зоне комфорта, рассказал психолог

Постоянное пребывание в зоне комфорта таит в себе серьёзные риски для личностного роста и развития, рассказал психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт Сергей Лунюшин.
Психолог отметил, что такой образ жизни позволяет экономить время и силы: «Все делается на автомате, быстро и эффективно, но, если вдруг что-то изменится, вы можете оказаться в ступоре».
Главная угроза постоянного нахождения в зоне комфорта — деградация личности. По мнению Сергея Лунюшина, происходит некая деградация человека, он не развивается, находясь в таких условиях, и, к сожалению, это происходит у многих.
Особенно тревожно, когда люди довольствуются минимумом: жильём, пищей и развлечениями.
Чтобы не застрять в рутине и стимулировать развитие, Сергей Лунюшин советует систематически выходить за привычные рамки и расширять свою зону комфорта.
Стоит обратить внимание на распорядок дня. Можно начать раньше вставать, заняться спортом — это помогает активизировать тело и ум. Также стоит задуматься о разнообразии способов отдыха. Чем больше их будет рассмотрено, тем ярче будут впечатления и эмоции.
Можно изменить прическу, одежду — это помогает почувствовать себя по-новому. Знакомство с новыми людьми, расширение круга общения открывает новые взгляды и возможности. Также может помочь осваивание новых навыков, например, вождения автомобиля, пишет RuNews24.ru.
Стоит чаще выходите за пределы зоны комфорта. Это помогает расширить мировоззрение, стать гибким и адаптивным, советует психолог. Необходимо поставить конкретные цели. Главное — конкретность и наличие ресурсов для достижения, а также значимый мотив.
Порой при выходе из привычного состояния возникает тревога и дезориентация, но не стоит бояться этих ощущений.
«Все в ваших силах, — уверен психолог. — Чем дальше вы уйдёте за пределы зоны комфорта, тем больше будете развиваться, познавать мир, и тем интереснее станет ваша жизнь».
Настоящее развитие начинается, когда человек перестаёт бояться изменений и принимает вызовы, добавил Сергей Лунюшин.