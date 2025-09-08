Общество

Почему опасно постоянно находиться в зоне комфорта, рассказал психолог

Постоянное пребывание в зоне комфорта таит в себе серьёзные риски для личностного роста и развития, рассказал психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт Сергей Лунюшин.

«Зона комфорта — это та реальность, которой личность окружила себя и чувствует в ней комфортно, — объясняет Сергей Лунюшин. — Под средой понимаются окружающие человека привычные материальные вещи, люди, работа, условия. Здесь человек не подвержен стрессам, но многие его поступки происходят неосознанно, автоматически».

Психолог отметил, что такой образ жизни позволяет экономить время и силы: «Все делается на автомате, быстро и эффективно, но, если вдруг что-то изменится, вы можете оказаться в ступоре».

Главная угроза постоянного нахождения в зоне комфорта — деградация личности. По мнению Сергея Лунюшина, происходит некая деградация человека, он не развивается, находясь в таких условиях, и, к сожалению, это происходит у многих.

Особенно тревожно, когда люди довольствуются минимумом: жильём, пищей и развлечениями.

«Если досуг человека сводится к просмотру телевизора с бутылкой пива в руках — это полная деградация, — предупреждает специалист. — В таких условиях личностный рост практически невозможен».

Чтобы не застрять в рутине и стимулировать развитие, Сергей Лунюшин советует систематически выходить за привычные рамки и расширять свою зону комфорта.

Стоит обратить внимание на распорядок дня. Можно начать раньше вставать, заняться спортом — это помогает активизировать тело и ум. Также стоит задуматься о разнообразии способов отдыха. Чем больше их будет рассмотрено, тем ярче будут впечатления и эмоции.

Можно изменить прическу, одежду — это помогает почувствовать себя по-новому. Знакомство с новыми людьми, расширение круга общения открывает новые взгляды и возможности. Также может помочь осваивание новых навыков, например, вождения автомобиля, пишет RuNews24.ru.

Стоит чаще выходите за пределы зоны комфорта. Это помогает расширить мировоззрение, стать гибким и адаптивным, советует психолог. Необходимо поставить конкретные цели. Главное — конкретность и наличие ресурсов для достижения, а также значимый мотив.

«Самое трудное — сделать первый шаг, — подчёркивает психолог. — Вас будет преследовать лень, поэтому важно найти по-настоящему значимый мотив. Чем дальше цель от границ вашей зоны комфорта, тем она значимее».

Порой при выходе из привычного состояния возникает тревога и дезориентация, но не стоит бояться этих ощущений.

«Все в ваших силах, — уверен психолог. — Чем дальше вы уйдёте за пределы зоны комфорта, тем больше будете развиваться, познавать мир, и тем интереснее станет ваша жизнь».

Настоящее развитие начинается, когда человек перестаёт бояться изменений и принимает вызовы, добавил Сергей Лунюшин.