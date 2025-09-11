Псковcкая обл.
Общество

Росгвардия провела учения на избирательных участках в Псковской области

11.09.2025 12:25|ПсковКомментариев: 0

Накануне Единого дня голосования сотрудники Росгвардии провели практические тренировки на избирательных участках. Цель учений — отработка взаимодействия в условиях возможных нештатных ситуаций, связанных с обеспечением безопасности в дни выборов, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Сотрудники вневедомственной охраны отработали алгоритм реагирования на сигналы тревоги: при поступлении оповещения о срабатывании тревожной кнопки ближайшие экипажи незамедлительно выезжают на место. Вооружённые росгвардейцы проверяют обстановку, устанавливают причину вызова и действуют строго по утверждённой инструкции.

 

В рамках подготовки проведены дополнительные инструктажи с персоналом охраняемых объектов, включая действия при обнаружении подозрительных предметов или попытках нарушения порядка. Особое внимание уделено координации с представителями избирательных комиссий и другими службами.

В дни голосования сотрудники Росгвардии будут находиться в режиме повышенной готовности. В управлении отметили, что их задача — обеспечить спокойную и безопасную обстановку на всех этапах голосования, подсчёта голосов и передачи протоколов.

В Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.  

Источник: Псковская Лента Новостей
