Общество

«Парту героя» открыли в гимназии в великолукской деревне Переслегино

«Парту героя» в честь участника специальной военной операции Никиты Сидорова открыли в Переслегинской гимназии в Великолукском районе, сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram-канал

Погибший носил позывной «пироман». Участник СВО Никита Сидоров — уроженец деревни Переслегино Великолукского района. В мае прошлого года он погиб при выполнении воинского долга под Волчанском. Ему было 25 лет.

«Сегодня в родной гимназии Никиты в Переслегино открыли парту его имени. Это место, где будет храниться память о нём, где новые поколения будут узнавать о подвиге нашего земляка. Разделил с родными и близкими Никиты этот важный и трудный для них день. Искренние слова благодарности и признательности – родителям и учителям Никиты. Именно они воспитали настоящего героя: честного, смелого, преданного своей стране. Их любовь, терпение и наставничество помогли Никите стать тем человеком, которого мы сегодня вспоминаем с гордостью», - написал Александр Козловский.

Политик добавил, что долг перед Родиной на СВО отдал и старший брат Никиты – Данила Сидоров.

«Он вернулся домой с ранением, но не утратил силы духа. Сегодня Данила продолжает служить Родине уже в мирной жизни – трудится на благо родной земли, вкладывает себя в развитие Переслегино. Его добрые дела мы будем поддерживать и вместе идти вперёд», - заключил Александр Козловский.

«Парта героя» в честь участника СВО Никиты Сидорова открыта в рамках проекта «Единой России» «Новая школа».