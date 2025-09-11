Общество

Благоустроить придомовую территорию планируют на улице Освобождения в Острове

Глава Островского района Дмитрий Быстров обсудил благоустройство придомовой территории у дома №7 на улице Освобождения в Острове. Планы обсудили в рамках выездной рабочей встречи с руководителем ООО «Дом-Сервис» Александром Егоровым. Об этом Дмитрий Быстров сообщил в своём Telegram-канале сегодня, 11 сентября.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров/ Telegram-канал

Руководитель управляющей компании рассказал, что инициатива проведения ремонтных работ основана на обращениях жителей многоквартирного дома. Ремонт и благоустройство территории планируются на 2026 год. Сейчас необходимо определить комплекс необходимых работ, связанных с водоотведением и дренажом, а также составить смету расходов.

«Предложил проработать вопросы, связанные с ремонтом покрытия пешеходной зоны придомовой территории и парковочной зоной, а также рекомендовал активнее проводить информационную работу среди жителей многоквартирных домов по созданию ТОС. Как показывает практика, территориальное общественное самоуправление – это достаточно действенный и успешный инструмент, позволяющий жителям благоустроить свои придомовые территории по своим желаниям, включая приобретение и установку детских игровых комплексов, обустройство парковочных мест и многое другое», - отметил Дмитрий Быстров.