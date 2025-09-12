Общество

Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Типология пресс-служб, пришлите запрос, очковтиратели и держиморды

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Прессинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Юлия Магера и Константин Калиниченко поговорят о том, как за 30 лет с момента зарождения пресс-службы официальных органов и ведомств, существующие за бюджетные деньги, превратились из проводников информации в очаг медийного саботажа.

Ведущие обозначат типологию сотрудников современных пресс-служб и поспорят об их будущем, приведя примеры наиболее грязной работы, а также успешного взаимодействия со СМИ. Также ведущие назовут руководителей высокого ранга, обходящихся вовсе без пиарщиков, и исходя из этого зададутся вопросом - не пора ли ликвидировать все пресс-службы?