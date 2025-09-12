Общество

Великолукские полицейские помогли Ветерану труда вернуться домой

В городе Великие Луки сотрудники полиции продемонстрировали неравнодушие и высокий уровень профессионализма, оказав помощь пожилой женщине, обессиленной на городском оживлённом перекрёстке, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Фото и видео: УМВД России по Псковской области

Инцидент произошёл на пересечении улиц Комсомольца Зверева и Энгельса, когда прохожая заметила женщину пожилого возраста, которая активно жестами пыталась привлечь внимание водителей, в ожидании помощи. Никто из участников дорожного движения не останавливался, и именно тогда прохожая решила подойти к ней, чтобы узнать, в чем дело.

Оказалось, что пожилая женщина - 95-летняя пенсионерка, Ветеран труда Псковской области, которая долго стояла на улице, устала и в силу возраста не могла сама уже добраться до дома. В момент обращения к сотрудникам полиции - старшему инспектору отдельного взвода ДПС отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки старшему лейтенанту полиции Евгению Куразову и инспектору этого же взвода лейтенанту полиции Александру Чернову - она уже находилась в состоянии утомления и нуждалась в помощи.

Поняв ситуацию, полицейские без промедления оказали ей необходимую помощь. Они бережно усадили женщину в служебный автомобиль и доставили до её дома, лично проследив, чтобы она благополучно вернулась в квартиру.

Сегодня лейтенант полиции Александр Чернов вместе с начальником отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки майором полиции Дмитрием Куприяновым проведали женщину и передали ей гостинцы.

Женщина поблагодарили полицейских за их человечность, отзывчивость и профессионализм.