Общество

На 65 избирательных участках Псковской области работают детские уголки

На 65 УИК в этом году работают детские уголки, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии региона.

В Избиркоме отметили, что молодых псковичей ждут раскраски и задания с Барсиком, а также небольшие подарки — наклейки и воздушные шарики.

«Стараемся сделать всё, чтобы посещение избирательного участка вместе с родителями стало для детей добрым и радостным событием, которое запомнится надолго», - отметили в Избиркоме.

Голосование на муниципальных выборах продолжается в Псковской области в субботу, 13 сентября. В 8.00 свои двери открыли 253 избирательных участка. Сегодня отдать свой голос можно будет до 20.00.