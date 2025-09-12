Общество

«Счёты вырваны с бетоном, рядом разбитое зеркало»: псковичи возмущены состоянием детской площадки на улице Вокзальной

На содержание детской площадки во дворе дома на улице Вокзальной в Пскове пожаловались местные жители в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: «Инцидент Псков» / «ВКонтакте»

«Новая детская площадка во дворе на улице Вокзальной: постоянный мусор, на площадку даже заходить неприятно, не говоря о том, чтобы присесть на скамейку», - отмечает автор фото.

«Штуку со счетами вырвали с бетоном, рядом с площадкой лежит разбитое зеркало и куча мусора, и так постоянно. Куда можно обратиться? Хотя тут дело даже не в этом, а в людях, что тут же и гадят», - добавил автор публикации.