Две тысячи дедовичских сеянцев ели высадили в Калининградской области

В Калининградской области высадили две тысячи сеянцев ели, которые привезли из Дедовичского района. В акции «Сохраним лес» участвовали больше 300 человек. Это чиновники, работники лесничеств и предприятий, студенты и школьники, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Фотографии: правительство Калининградской области
Партию из 30 580 сеянцев европейской ели доставили из Псковской области. На мероприятие прибыла начальник отдела анализа использования и воспроизводства лесов Департамента лесного хозяйства по СЗФО Светлана Осокина.
Для обеспечения высокой приживаемости саженцев разработан план ухода за насаждениями на период с 2026 по 2029 годы, включающий регулярный агротехнический уход для подавления нежелательной растительности. По словам организаторов, в прошлые годы приживаемость саженцев достигала 85% благодаря соблюдению всех требований посадки.