Две тысячи дедовичских сеянцев ели высадили в Калининградской области

В Калининградской области высадили две тысячи сеянцев ели, которые привезли из Дедовичского района. В акции «Сохраним лес» участвовали больше 300 человек. Это чиновники, работники лесничеств и предприятий, студенты и школьники, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фотографии: правительство Калининградской области

Партию из 30 580 сеянцев европейской ели доставили из Псковской области. На мероприятие прибыла начальник отдела анализа использования и воспроизводства лесов Департамента лесного хозяйства по СЗФО Светлана Осокина.

«Две тысячи саженцев ели, которые мы сегодня планируем высадить, – это не просто цифра. Это две тысячи новых жизней, две тысячи символов нашей общей надежды на зелёное и процветающее будущее Калининградской области, – подчеркнула министр природных ресурсов и экологии региона Оксана Астахова. – В рамках осенней акции «Сохрани лес» Калининградская область впервые будет высаживать сеянцы с закрытой корневой системой. Сеянцы ели европейской прибыли к нам из живописного уголка Псковской области – Дедовичского района, сельского поселения Шелонская волость».

Для обеспечения высокой приживаемости саженцев разработан план ухода за насаждениями на период с 2026 по 2029 годы, включающий регулярный агротехнический уход для подавления нежелательной растительности. По словам организаторов, в прошлые годы приживаемость саженцев достигала 85% благодаря соблюдению всех требований посадки.