Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Итоги ЕДГ-2025

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели, как обычно, расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы сегодня:
- Муниципальная кампания завершена – результаты ЕДГ: явка, нарушения, борьба за 2 место. Политический комментарий от Александра Савенко
- Бесшовный Wi-Fi и «белый список» сайтов: спасет ли это от интернет-блэкаута?
- Готовь сани – Псковская область к зиме готова?
- И успеют ли до конца года сдать «стройку века» - экотехнопарк?
Телефон прямого эфира – 56-73-72.