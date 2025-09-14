Завод «Титан-Полимер» принял участие в ярмарке трудоустройства для ветеранов СВО

На площадке регионального филиала фонда «Защитники Отечества» в Пскове прошла ярмарка трудоустройства для участников специальной военной операции и членов их семей. Свои вакансии представили более двадцати предприятий и образовательных организаций региона, включая завод «Титан-Полимер», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода.
Фото: «Титан-Полимер»
По итогам мероприятия ветераны и их семьи смогли пройти первичные собеседования, записаться на программы переобучения и получить консультации. Организаторы подчеркнули, что ярмарка станет регулярной практикой.
Фонд фиксирует высокий интерес к обучению и трудоустройству. В регионе востребованы 363 профессии, с начала года за помощью в трудоустройстве обратились около 50 человек.
«Завод «Титан‑Полимер» готов помогать ветеранам и членам их семей в трудоустройстве: мы проводим первичные собеседования, организовываем обучение и переобучение, принимаем на стажировки, предлагаем рабочие места с достойной оплатой труда. У нас есть хороший пример трудоустройства участника СВО, который с выходом в отставку прошел переподготовку на водителя погрузчика-стропальщика. Сотрудник замечательно себя проявил как грамотный специалист, готовый выполнять поставленные производственные задачи», - сказал генеральный директор завода «Титан‑Полимер» Борис Табаев.
«Сегодня мы впервые проводим ярмарку трудоустройства на площадке фонда. Это историческое событие, потому что у наших подопечных есть огромный запрос на возможность вернуться к полноценной жизни, найти работу, освоить новую профессию. Для нас важно, что рядом с фондом работают профильные министерства и работодатели, готовые принимать ветеранов на трудоустройство», - добавила руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева.