Общество

У большинства респондентов ПЛН началась «ломка» из-за отсутствия интернета

53.6% респондентов Псковской Ленты Новостей испытывают сложности из‑за деградации мобильного интернета, они не могут привыкнуть жить без стабильной Сети — у них «ломка». Это следует из опроса, в котором приняли участие 250 человек.

17.2% респондентов терпят неудобства, ведь главное — безопасность. 12.8% провели дома Wi‑Fi — техническое решение для восстановления связи. У 10.4% опрошенных ничего не изменилось, так как они привыкли жить офлайн. 3.2% принявших участие в опросе сменили тариф и стали чаще пользоваться звонками и SMS. 1.2% выходят из дома за бесплатным Wi‑Fi. 1.2% перестали «зависать» в соцсетях и освободили время для важных дел. 0.4% вспомнили о книгах и начали чаще читать.

Можно сделать вывод, что деградация мобильного интернета вызвала значительный психологический и практический дискомфорт у большинства псковичей. Лишь небольшая доля извлекла положительные эффекты от сложившейся ситуации.

На сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: Какой масштабный проект в дорожной инфраструктуре Пскова необходим в первую очередь?