Общество

ТИК Гдовского района вступил в профсоюз работников инновационных и малых предприятий

Сотрудники Территориальной избирательной комиссии Гдовского района создали первичную профсоюзную организацию. На профсоюзный учёт профком будет входить в Псковскую областную организацию Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский облсовпроф

Руководитель Псковского обкома профсоюза Игорь Иванов совместно с заместителем председателя обкома профсоюза Александром Семеновым провели встречу с руководителем ТИК Антониной Веселовой и коллективом организации.

Председатель Псковского обкома профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов рассказал об основных целях и задачах профсоюза, а также довёл информацию о правовых аспектах в области охраны труда, гарантиях и социальной поддержке в сфере санаторно-курортного обеспечения.

Коллектив всецело поддержал профсоюзное направление и полностью готов вступить в ряды профобъединения. После встречи было принято решение о создании профсоюзной первичной организации.

Сотрудники небольшого, но очень сплочённого коллектива оперативно провели учредительное собрание профкома, избрали руководящие органы, казначея и ревизора. Председателем профпервички была избрана Ксения Волкова. Председатель ТИК Гдовского района Антонина Веселова также вступила в ряды профсоюзной организации.