Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Чему учит «Героев земли Псковской» Корпоративная академия Псковской области?

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) новый выпуск программы «Беседка».

Гость студии - директор Корпоративной академии правительства Псковской области, секретарь общественного совета программы «Герои земли Псковской» Ирина Иванова. Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ней о реализации программы «Герои земли Псковской»: о целях, участниках, наставниках, направлениях работы и ожидаемом эффекте. Также Ирина Иванова расскажет о работе Корпоративной академии.

Телефон студии — 56-73-72.