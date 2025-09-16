Общество

Пилотные проекты по укреплению общественного здоровья запустят в пяти муниципалитетах Псковской области

Пилотные проекты по разработке и принятию модельных муниципальных программ укрепления общественного здоровья в этом году будут запущены в Псковском, Великолукском и Печорском округах, а также в Пскове и Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В остальных муниципальных образованиях программы планируется актуализировать и внедрить в работу в течение 2026 года в рамках федерального проекта «Здоровье для каждого» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом стало известно в ходе заседания координационного совета по формированию здорового образа жизни населения Псковской области. Мероприятие по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова провела его первый заместитель Вера Емельянова.

«Наша стратегическая задача, поставленная президентом, — повышение ожидаемой продолжительности жизни до 81 года к 2036-му году. Цель непростая, необходимо принять все необходимые меры, чтобы достичь ее. Межведомственное взаимодействие в этом вопросе является важнейшим инструментом», — обратилась Вера Емельянова к участникам совещания, среди которых руководство исполнительных органов региона, федеральных ведомств, силовых структур и главы муниципальных округов.

Куратор мероприятий по созданию и реализации программ укрепления общественного здоровья в муниципалитетах, замминистра здравоохранения Псковской области Надежда Рагозина проинформировала ответственных в округах о требованиях к исполнению и оценке эффективности проекта. По ее словам важным аспектом является индивидуальный подход к формулированию задач и постановке точных целей. Это позволит в каждом отдельном муниципальном образовании выработать свои решения, направленные на сохранение и укрепление здоровья граждан, избавления от вредных привычек.

Вторым вопросом корсовета стало обсуждение мероприятий диспансеризации жителей Псковской области. Вера Емельянова подчеркнула, что уровень охвата населения остается недостаточным, в том числе это касается и мероприятий проверки репродуктивного здоровья, которая проводится при поддержке национального проекта «Семья».

«Проект направлен на увеличение числа семей с детьми, включая многодетных. Нам принципиально важно нарастить динамику этой работы», — подчеркнула первый вице-губернатор.

Министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко подробно рассказала о видах диспансеризации и профосмотров, которые доступны жителям региона. Среди муниципалитетов-лидеров по охвату диспансеризацией взрослого населения — Великолукский, Усвятский, Красногородский, Палкинский и Печорский округа. Больше всего граждан, проверивших репродуктивное здоровье, в Порховском, Дедовичском, Пустошкинском, Печорском и Опочецком округах.

Марина Гаращенко также проинформировала, что с этого месяца для маломобильных граждан и пожилых жителей региона предоставляется услуга стационарной диспансеризации. Госпитализация будет краткосрочной. При выявлении во время обследования заболеваний пациентам будут оказывать необходимую медпомощь, в том числе высокотехнологичную.

По итогу заседания Вера Емельянова поручила провести в муниципалитетах штабы с целью поиска решений системных вопросов, касающихся диспансеризации населения и заботы граждан о своем здоровье в целом.