Пилотные проекты по укреплению общественного здоровья запустят в пяти муниципалитетах Псковской области

Пилотные проекты по разработке и принятию модельных муниципальных программ укрепления общественного здоровья в этом году будут запущены в Псковском, Великолукском и Печорском округах, а также в Пскове и Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области
В остальных муниципальных образованиях программы планируется актуализировать и внедрить в работу в течение 2026 года в рамках федерального проекта «Здоровье для каждого» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом стало известно в ходе заседания координационного совета по формированию здорового образа жизни населения Псковской области. Мероприятие по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова провела его первый заместитель Вера Емельянова.
Куратор мероприятий по созданию и реализации программ укрепления общественного здоровья в муниципалитетах, замминистра здравоохранения Псковской области Надежда Рагозина проинформировала ответственных в округах о требованиях к исполнению и оценке эффективности проекта. По ее словам важным аспектом является индивидуальный подход к формулированию задач и постановке точных целей. Это позволит в каждом отдельном муниципальном образовании выработать свои решения, направленные на сохранение и укрепление здоровья граждан, избавления от вредных привычек.
Вторым вопросом корсовета стало обсуждение мероприятий диспансеризации жителей Псковской области. Вера Емельянова подчеркнула, что уровень охвата населения остается недостаточным, в том числе это касается и мероприятий проверки репродуктивного здоровья, которая проводится при поддержке национального проекта «Семья».
Министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко подробно рассказала о видах диспансеризации и профосмотров, которые доступны жителям региона. Среди муниципалитетов-лидеров по охвату диспансеризацией взрослого населения — Великолукский, Усвятский, Красногородский, Палкинский и Печорский округа. Больше всего граждан, проверивших репродуктивное здоровье, в Порховском, Дедовичском, Пустошкинском, Печорском и Опочецком округах.
Марина Гаращенко также проинформировала, что с этого месяца для маломобильных граждан и пожилых жителей региона предоставляется услуга стационарной диспансеризации. Госпитализация будет краткосрочной. При выявлении во время обследования заболеваний пациентам будут оказывать необходимую медпомощь, в том числе высокотехнологичную.
По итогу заседания Вера Емельянова поручила провести в муниципалитетах штабы с целью поиска решений системных вопросов, касающихся диспансеризации населения и заботы граждан о своем здоровье в целом.