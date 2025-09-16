Общество

Сотрудники завода «Титан-Полимер» приняли участие в благоустройстве территории погоста Выбуты

В преддверии региональной памятной даты «День памяти псковичей, погибших при защите Отечества», отмечаемой в Псковской области 18 сентября, завод «Титан-Полимер» выступил партнером администрации Псковского района в уборке территории погоста Выбуты. Это уже второе совместное мероприятие: весной заводчане и муниципальные служащие проводили здесь субботник в рамках месячника по благоустройству, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода.

Фото здесь и далее: «Титан-Полимер»

Погост Выбуты является родиной Святой равноапостольной княгини Ольги и местом расположения мемориального комплекса «Защитникам Отечества», открытого в сентябре 2024 года. Для сотрудников важно быть примером для молодого поколения и сохранять память о защитниках нашей Родины.

С 2023 года сотрудники завода также оказывают регулярную помощь в благоустройстве захоронения неизвестного солдата вблизи деревни Мурзино Псковского района, павшего в годы Великой Отечественной войны.

«Участие в благоустройстве погоста Выбуты – это проявление уважения к памяти защитников Отечества и вклад в сохранение культурного наследия региона. Для нас важно поддерживать инициативы, которые укрепляют взаимодействие между заводом и муниципалитетом, и демонстрировать активную гражданскую позицию сотрудников», - отметил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Борис Табаев.