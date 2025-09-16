Общество

Осужденные СИЗО-1 в Пскове получили благодарности от Детского фонда за помощь в акции «Здравствуй, школа!»

В следственном изоляторе №1 осужденным отряда по хозяйственному обслуживанию вручены благодарственные письма от Псковского областного отделения Российского детского фонда. Они отмечены за участие в благотворительной акции по сбору школьных принадлежностей для детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

С предложением участия осужденных в данной акции к воспитательному отделу учреждения обратилась член Общественного совета при УФСИН Наталья Афанасьева, которая много лет возглавляла учебно-консультационный пункт вечерней школы при СИЗО-1. Отбывающие наказание активно откликнулись на призыв помочь детям и внесли свой вклад в сбор школьных рюкзаков и канцелярских товаров, чтобы поддержать тех, кто особенно нуждался в заботе накануне нового учебного года.

Передавая благодарности, руководитель поблагодарила осужденных за неравнодушие и отметила, что благодаря ним дети смогли начать новый учебный год с необходимыми школьными принадлежностями.