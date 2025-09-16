Общество

Всемирный день мониторинга воды отмечают 18 сентября

Ежегодно 18 сентября, начиная с 2003 года, отмечается Всемирный день мониторинга воды.

Всемирный день мониторинга воды, учреждённый Фондом чистой воды, стал международной информационно-образовательной программой. Она направлена на повышение осведомлённости о проблемах водных ресурсов и участие в их защите. Программа позволяет людям самостоятельно проводить базовый мониторинг состояния водоёмов при поддержке Федерации водной среды и Международной водной ассоциации.

Изначально праздник планировалось отмечать 18 октября, в честь принятия «Акта о чистой воде» в США. Но с 2007 года его перенесли на 22 марта для удобства стран с замерзающими водоёмами. Традиционно в этот день берут пробы воды для оценки её качества. Желающие могут провести тесты и опубликовать результаты на сайте Всемирного дня мониторинга качества воды.

В России мониторинг водоёмов проводится Центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Требования к водопроводной воде регулируются СанПиНом. С каждым годом число участников растёт: в 2011 году участвовали 340 тысяч человек из 77 стран, а сегодня — более 1,8 миллиона из 157 стран, пишет calend.ru.