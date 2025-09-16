Общество

В Великих Луках впервые отметили День памяти псковичей, погибших при защите Отечества

Ряд мероприятий, приуроченных к новой памятной региональной дате — Дню памяти псковичей, погибших при защите Отечества, прошёл в Великих Луках 18 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

«Этот день учреждён для того, чтобы увековечить подвиг жителей Псковской области, отдавших свои жизни во имя свободы, безопасности и будущего России», - отметили в администрации.

Торжественный день начался с церемонии возложения цветов и панихиды в Сквере воинской славы, где собравшиеся почтили память павших минутой молчания.

Продолжилось мероприятие в стенах ДК ЛК, где собрались представители городской администрации, руководства города, общественных организаций, школьники и жители. Участникам события вручили медали и благодарственные письма — за активную помощь фронту, участие в патриотических инициативах и вклад в воспитание молодёжи.

Одним из ключевых моментов программы стал показ документального фильма Великолукской телерадиокомпании — «Мы из Великих Лук. Фильм про защитников Отечества», посвящённого мужеству земляков на протяжении разных исторических периодов.

С обращениями к собравшимся выступили представители городского руководства.

«Сегодня мы собрались вместе, чтобы почтить память наших земляков, отдавших свои жизни во имя свободы, мира и будущего нашей Родины... Мы обязаны помнить и передавать эту память нашим детям и внукам. Вечная память всем павшим за Отечество. Честь и слава всем защитникам Отечества», - подчеркнул заместитель главы города Сергей Гусев.

«Этот день объединяет нас общей скорбью и гордостью за героев, воспитанных на псковской земле. Память — это не только траур. Это живая связь поколений и основа воспитания молодёжи в духе любви к Родине. Пусть мужество и самоотверженность героев станут нравственным ориентиром для всех нас», - отметил глава администрации города Андрей Беляев.

Также с торжественным словом выступил председатель Совета ветеранов Пётр Подгорный, выразив благодарность за сохранение памяти и важность участия молодёжи в патриотических проектах.

«День памяти псковичей, погибших при защите Отечества — это не только дань уважения, но и напоминание о силе духа, сплочённости и верности долгу. Великие Луки вновь подтвердили: город помнит, чтит и продолжает традиции своих героических предков», - добавили в администрации.