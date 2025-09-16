Общество

В Псковской области уничтожат более 1400 зараженных хризантем и гвоздик

В Псковской области на складе временного хранения должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля трёх импортных партий цветов, выращенных в Колумбии и Нидерландах, обнаружили живые имаго насекомого, схожего по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

Лабораторная экспертиза подтвердила зараженность 1405 цветов западным цветочным трипсом. Данный вредитель включен в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС.

В соответствии с законодательством РФ ввоз цветов запрещен, продукция подлежит уничтожению.