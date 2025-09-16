Общество

Трое бывших мигрантов в Пскове попали в военкомат по итогам рейда

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону на территории города Пскова провели оперативно-профилактические мероприятия по выявлению граждан мужского пола, прибывших из-за рубежа и вступивших в гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе.

В результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий проверено 18 гражданин. Среди указанных лиц выявлено три «новых» гражданина призывного возраста, которые не состояли на воинском учете, в связи с чем их доставили в военный комиссариат для проверки и решения вопроса постановки на воинский учет.

Всем гражданам разъяснена правовая ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также право поступления на военную службу по контракту или трудоустройство в качестве гражданского персонала в ВС РФ.