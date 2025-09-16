Общество

Суд отказался обязывать администрацию направить вакцинированных бездомных кошек из Локни в приюты

Жалобу на решение суда первой инстанции по иску в отношении администрации Локнянского округа из-за возвращения бездомных кошек на улицу оставили без удовлетворения, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Псковский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке административное дело по жалобе на решение Бежаницкого районного суда по иску к администрации Локнянского муниципального округа о признании действий по возвращению кошек без владельцев на придомовую территорию многоквартирных домов незаконными и к главе округа о возложении обязанности организовать отлов, транспортировку и передачу кошек без владельцев в приюты, расположенные на территории Псковской области.

Исходя из материалов дела, администрация Локнянского муниципального округа организовала все необходимые мероприятия, предусмотренные законодательством по отлову, транспортировке, карантированию, маркированию, вакцинации кошек без владельцев. После проведения этих мероприятий кошек вернули на прежнее место обитания в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В связи с установленными по делу обстоятельствами Бежаницкий районный суд отказал в удовлетворении указанных требований.

Судебная коллегия по административным делам Псковского областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции, оставив решение суда без изменения, апелляционную жалобу административного истца - без удовлетворения.