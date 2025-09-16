Общество

Полномочия зампредседателя Контрольно-счетной палаты Пскова могут прекратить досрочно

Вопрос о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя Контрольно-счетной палаты города Пскова Елены Колесниковой рассмотрят депутаты на заседании Псковской городской Думы 30 сентября, следует из постановления председателя Думы.

Напомним, Елену Колесникову назначили на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты города Пскова на 64-й сессии городской Думы шестого созыва 15 апреля 2022 года. Как стало известно ПЛН, полномочия прекратят на основании личного заявления.

На сессии тогда присутствовали 23 депутата из 25. За назначение Елены Колесниковой на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты города Пскова проголосовали 22 парламентария, один оказался против.