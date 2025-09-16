Общество

Александр Козловский поздравил жителей Великолукского района с 98-летием родного края

Жителей Великолукского района с 98-летием со дня его основания в своем Telegram-канале поздравил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«От всей души поздравляю жителей Великолукского района с 98-летием со дня основания родного края! Здесь живут люди труда и дела, умеющие не только сохранять наследие предков, но и смело смотреть в будущее. Ваше трудолюбие и инициативность превращают каждую идею в результат, каждое начинание – в успех», – отметил Александр Козловский.

Депутат подчеркнул, что именно благодаря жителям района он развивается, становится комфортнее и привлекательнее для жизни.

«Желаю всем, кто сердцем и судьбой связан с Великолукским районом, здоровья, счастья и веры в свои силы. Дорогие земляки! Пусть в ваших домах царят мир и тепло, а любовь к родной земле вдохновляет на новые свершения!» – пожелал жителям района Александр Козловский.