«Семейные ценности»: Как подготовиться к родам? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Семейные ценности», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 19 сентября.
Сегодня речь пойдет о подготовке будущих мам к родам.
• Что такое психологическая и физиологическая подготовка к родам?
• Где ее проходят и нужна ли она всем будущим мамам?
• Что входит в эту подготовку?
• Можно и нужно ли привлекать к участию к подготовке будущего папу?
• Каковы особенности у первых и последующих родов?
• С какими психологическими проблемами сталкиваются молодые мамы до и после?
• Какие ошибки возможны в подготовке беременных к родам?
На эти и другие вопросы ответят главный врач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук и психолог центра Эльмира Абдулаева.