«Семейные ценности»: Как подготовиться к родам? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Семейные ценности», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 19 сентября.

Сегодня речь пойдет о подготовке будущих мам к родам.

• Что такое психологическая и физиологическая подготовка к родам?

• Где ее проходят и нужна ли она всем будущим мамам?

• Что входит в эту подготовку?

• Можно и нужно ли привлекать к участию к подготовке будущего папу?

• Каковы особенности у первых и последующих родов?

• С какими психологическими проблемами сталкиваются молодые мамы до и после?

• Какие ошибки возможны в подготовке беременных к родам?

На эти и другие вопросы ответят главный врач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук и психолог центра Эльмира Абдулаева.