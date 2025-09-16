Общество

Псковский психолог назвала изменения в структуре семей причиной низкой рождаемости

Современные родители испытывают ряд страхов, такие как неуверенность в будущем и высокая ответственность, что существенно влияет на рождаемость в России. Такое мнение высказала психолог Псковского клинического перинатального центра Эльмира Абдулаева в эфире программы «Семейные ценности» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сейчас эпоха интенсивного родительства, эпоха детоцентризма, — подчеркнула гостья студии. — От родителей требуется большая вовлеченность в жизнь детей. В отличие от прошлого века, когда семьи были расширенными и включали бабушек, дедушек и других родственников, сегодня большинство семей являются нуклеарными, состоящими только из супругов и детей. Как правило, "вторых рук" для помощи женщине не хватает».

По словам психолога, «родители зачастую сейчас ограничиваются рождением двух, максимум трех детей», что негативно сказывается на рождаемости не только в России, но и в других развитых странах. Она также отметила, что «коэффициент рождаемости в развитых странах значительно ниже, чем в так называемых «странах третьего мира».

В ходе беседы отметили, что распределение обязанностей между детьми претерпело значительные изменения. Ранее, когда в семье появлялся младший ребенок, старший автоматически брал на себя определенные обязанности, что способствовало формированию у него чувства ответственности и самостоятельности. Однако в современном обществе такая система больше не работает. Современные дети часто не справляются даже с простыми задачами, такими как уборка своей комнаты. Сейчас акцент в воспитании детей делается на свободное время и развлечения, а не на выполнение домашних обязанностей.

«Проблемы с рождаемостью в России во многом связаны с изменениями в структуре семей и новыми требованиями к родительству», — подытожила Эльмира Абдулаева.