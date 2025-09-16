Общество

Мисс Псков 2024 приняла участие в титульной фотосессии

Действующая Мисс Псков 2024 Ирина Волкова приняла участие в титульной фотосессии, которая станет основой новой рекламной компании 21-го сезона проекта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса красоты.

Фотографии: Олег Голиков

Над образом первой красавицы работала команда под руководством Марины Тращенковой.

Напомним, что кастинг состоится 21 сентября в конференц-зале отеля Двор Подзноева (главный корпус) по адресу: улица Некрасова, дом №3В. Начало в 16.00. Все желающие могут посетить кастинг как зрители. Вход свободный.

«Запрыгните в последний вагон! Успейте записаться на главный кастинг этого сезона!» - приглашает директор проекта Николай Королев.

Заявки на участие всё ещё принимаются в официальных пабликах: Мисс Псков и Миссис Псков.