Общество

Кастинг «Мисс/Миссис Псков-2025» состоится сегодня в Пскове

Кастинг, являющийся региональным этапом национальных конкурсов красоты «Мисс Россия» и «Миссис Россия», состоится сегодня в 16:00 в конференц-зале отеля Двор Подзноева по адресу: город Псков, улица Некрасова, дом 3В, сообщили Псковской Ленте Новостей в дирекции конкурса «Мисс и Миссис Псков».

Фото здесь и далее: Ирина Большакова

«Сегодня в конференц-центре отеля "Двор Подзноева" состоится официальный кастинг "Мисс/Миссис Псков-2025". Вход для зрителей с 15.45. Начало в 16.00. Все желающие могут посетить кастинг как зрители. Вход свободный!» - отметили организаторы.

В Жюри кастинга вошли: