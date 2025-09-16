Кастинг «Мисс/Миссис Псков-2025» состоится сегодня в Пскове

Кастинг, являющийся региональным этапом национальных конкурсов красоты «Мисс Россия» и «Миссис Россия», состоится сегодня в 16:00 в конференц-зале отеля Двор Подзноева по адресу: город Псков, улица Некрасова, дом 3В, сообщили Псковской Ленте Новостей в дирекции конкурса «Мисс и Миссис Псков».
Фото здесь и далее: Ирина Большакова
«Сегодня в конференц-центре отеля "Двор Подзноева" состоится официальный кастинг "Мисс/Миссис Псков-2025". Вход для зрителей с 15.45. Начало в 16.00. Все желающие могут посетить кастинг как зрители. Вход свободный!» - отметили организаторы.
В Жюри кастинга вошли:
- Мисс Псков 2024 — Ирина Волкова
- «Миссис Псков 2022», Мисс королевских симпатий «Миссис Россия 2023» - Кристина Гончарова;
- Миссис зрительских симпатий «Миссис Россия 2022», «Миссис Псков 2021» - Наталья Мерелайне;
- Пуководитель бьюти направления конкурса — Марина Тращенкова;
- Обладательница титула Grandma Planet на конкурсе Grandma Universe в Софии в январе 2020 - Светлана Шумейко;
- Директор конкурса Николай Королев;
- «Миссис Северо-Запад curve 2025» - Алина Гончарова;
- Миссис «Душа России», 1-я Вице-«Миссис Северо-Заапад 2024» - Кристина Разумович;
- 1-я «Вице-Мисс Псков 2024» - Вероника Егорова;
- «Мисс Псковская область 2024» - Екатерина Тутова;
- Гран-при «Миссис Псков 2024» - Анастасия Белим;
- Бизнес Леди России 2025, 2-я Вице-Миссис Северо-Запад 2025 - Анна Михайлова;