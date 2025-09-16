Общество

Правила безопасности детей в интернете напомнили следователи псковичам

Следственное управление Следственного комитета России напомнило правила безопасности для детей в интернете. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном СУ СК.

«Интернет прочно вошел в нашу жизнь, став ее неотъемлемой частью, проводником в мир знаний, способом общения и получения актуальной информации. Но вместе с пользой он создает и риски для неокрепшей психики юных пользователей, формируя порой ложные представления о некоторых событиях, явлениях и людях. Именно поэтому родителям важно знать, с каким контентом сталкиваются их дети на просторах Интернета. Предлагаем к ознакомлению простые правила, которые должен разъяснить своему ребенку каждый родитель, желающий обезопасить его от потенциально опасных ситуаций», - сообщили следователи.