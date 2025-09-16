Правила безопасности детей в интернете напомнили следователи псковичам

Следственное управление Следственного комитета России напомнило правила безопасности для детей в интернете. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном СУ СК.
«Интернет прочно вошел в нашу жизнь, став ее неотъемлемой частью, проводником в мир знаний, способом общения и получения актуальной информации. Но вместе с пользой он создает и риски для неокрепшей психики юных пользователей, формируя порой ложные представления о некоторых событиях, явлениях и людях. Именно поэтому родителям важно знать, с каким контентом сталкиваются их дети на просторах Интернета. Предлагаем к ознакомлению простые правила, которые должен разъяснить своему ребенку каждый родитель, желающий обезопасить его от потенциально опасных ситуаций», - сообщили следователи.
Никому и никогда не разглашать свои пароли;
При регистрации на сайтах и в социальных сетях стараться не указывать личную информацию;
Помнить, что фотография, размещенная в Интернете, доступна для просмотра всем. Нужно стараться не размещать фото, на которых изображена семья, школа, дом и другие личные данные;
не встречаться с теми, с кем мог познакомиться в Интернете;
Помнить, что многие люди рассказывают о себе в Интернете неправду, в том числе сведения о возрасте и половой принадлежности;
Не использовать веб-камеру при общении с незнакомыми людьми, также важно помнить о необходимости сохранять дистанцию с незнакомцами;
Уважать собеседников в Интернете;
Не вступать в незнакомые сообщества и не распространять по чей-либо просьбе информационные или провокационные материалы и сообщения;
Не все, что можно прочесть или увидеть в интернете – правда;
Нужно рассказать все, что увидел, выучил или узнал нового взрослому;
Никогда не указывать свой номер телефона или электронный адрес, не отправлять с него смс-сообщения на незнакомые номера в Интернете. Если пришло сообщение с незнакомого адреса, его лучше не открывать;
Если показалось, что друзья отправляют «странную» информацию или программы, переспроси у них, отправляли ли они какие-либо файлы.
Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна
18+
18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор