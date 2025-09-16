Общество

Форум «Хранители истории» прошел в Пскове

Региональный форум «Хранители истории» состоялся в Пскове, сообщается в группе Центра «Воин» Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Центр «Воин» / «ВКонтакте»

«Мероприятие прошло в Доме молодежи и стало важной площадкой для обмена опытом и сохранения памяти о прошлом нашей Родины», - отметили в Центре.

Директор Центра «ВОИН» Владислав Бобылев выступил с двумя обращениями:

для юных участников — лекция «О великом прошлом и настоящем России»;

для наставников — рассказ о деятельности Центра и его роли в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

«Такие встречи помогают объединять усилия в деле сохранения исторической памяти и передачи её будущим поколениям», - добавили в Центре.