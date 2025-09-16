Форум «Хранители истории» прошел в Пскове

Региональный форум «Хранители истории» состоялся в Пскове, сообщается в группе Центра «Воин» Псковской области в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Центр «Воин» / «ВКонтакте»
«Мероприятие прошло в Доме молодежи и стало важной площадкой для обмена опытом и сохранения памяти о прошлом нашей Родины», - отметили в Центре.
Директор Центра «ВОИН» Владислав Бобылев выступил с двумя обращениями:
«Такие встречи помогают объединять усилия в деле сохранения исторической памяти и передачи её будущим поколениям», - добавили в Центре.