Общество

Россияне сократили потребление молочной продукции

В январе–июле 2025 года продажи стерилизованного молока упали на 10,8%, сливочного масла и маргарина — на 10,7%, ряженки — на 6,6%. Об этом говорится в обзоре «Нильсен».





Снижение спроса связано прежде всего с ростом цен, говорит партнер консалтинговой компании «Агромиля» Дмитрий Мирончиков. По данным Росстата, за семь месяцев года сливочное масло подорожало на 34%, сметана и молоко — на 22%. Удорожание продукции стало следствием роста стоимости сырого молока, кормов и энергоресурсов, говорят эксперты.



«Для производства 1 кг сливочного масла требуется 23 кг сырого молока, стоимость которого в июле превысила 41,9 тыс. рублей за т (+23% год к году)», — отметил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.



При этом часть потребителей переключилась на «современную молочку», отметил представитель «Нильсен». По его словам, натуральные продажи гранулированного творога выросли на 13,1%, йогуртов и молочных десертов — на 6,5 и 6,9% соответственно.



Ситуацию осложняет отмена госсубсидий в 2026 году на сырое молоко, которое снизит рентабельность производства молока у крупных предприятий, пишут «Известия».



«Господдержки лишат игроков, производящих около 20% сырого молока. Это приведет к росту закупочных цен и, как следствие, к дальнейшему удорожанию продукции», — пояснил гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко.



В Минсельхозе отметили, что производство сырого молока в первом полугодии составило 16,9 млн. Расширение сырьевой базы позволит наращивать выпуск переработанной продукции, в том числе питьевого молока и творога, полагает представитель Минсельхоза.