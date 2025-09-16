Общество

В России протестируют проверку возраста по биометрии

Пилотный проект по подтверждению возраста по биометрии при онлайн-покупке и доставке энергетиков запустят до конца года в России, заявил в интервью РИА Новости глава Центра биометрических технологий, оператор Единой биометрической системы, Владислав Поволоцкий.

«Если же говорить про онлайн-ритейл, мы рассчитываем запустить пилот до конца этого года – будем подтверждать возраст при покупке и доставке тонизирующих напитков. Ожидаем, что пилотный проект подтвердит гипотезу, что рынок технологически созрел для онлайн-продаж с биометрией», – сообщил он.

Владислав Поволоцкий рассказал о том, как будет реализован сервис в онлайн-ритейле: пользователь системы может купить товар с возрастным ограничением. При этом не потребуется показывать паспорт или права, пишет РИА Новости.

Он добавил, что сейчас ЦБТ рассматривает возможность проверки возраста как в момент формирования заказа, так и при его получении. Это полностью исключит возможность покупки энергетиков несовершеннолетними.