Общество

За срыв поставки ноутбуков для псковских школ с ООО «Репликатор» взыскали полмиллиона рублей

Арбитражный суд Псковской области удовлетворил иск регионального министерства образования к ООО «Репликатор» о взыскании штрафа за неисполнение обязательств по поставке компьютерной техники для образовательных учреждений региона, сообщил суд в своем Telegram-канале.

Основанием для обращения в суд стало нарушение обществом условий двух государственных контрактов на поставку ноутбуков. Подрядчик не выполнил обязательства в полном объеме, что привело к срыву установленных сроков поставки. В связи с существенными нарушениями со стороны исполнителя министерство было вынуждено применить право на односторонний отказ от исполнения контрактов.

После предъявления требования об уплате предусмотренных договорами штрафных санкций, которые ООО «Репликатор» добровольно не исполнило, вопрос был передан в арбитражный суд.

«Суд установил, что обязанность по оплате штрафа возникает у поставщика при одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта вследствие нарушения обязательств со стороны исполнителя», — пишет Telegtam-канал.

Общая сумма взыскания составила 566 290 рублей 26 копеек.