«Великий, могучий»: «Фигурное катание» по русскому языку. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию очередного выпуска проекта «Великий, могучий», который вышел на «ПЛН FM» (102.6 FM) 22 сентября.
Чем метафора отличается от оксюморона, и что получится, если не употреблять фигуры речи? Ведущая Юлия Магера раскрывает тайны русского языка вместе с учителем русского языка и литературы, заместителем директора по учебно-воспитательной работе псковской гимназии №29, лектором российского общества «Знание» Екатериной Торшиной.
Программа «Великий, могучий» выходит при поддержке правительства Псковской области.