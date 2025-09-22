Рейтингомер: лузеры на выборах, арест имущества и новая почтальонша

«Постскриптум»: Кто будет новым полпредом в СЗФО и надо ли оценивать чиновников через «Госуслуги»? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 22 сентября. Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко. Основные темы программы сегодня: Кто будет полпредом в СЗФО? Гуцан рекомендован на должность генпрокурора России.

Дополнительные средства на работу регионального центра поддержки экспорта – кому помогут?

Зачем капремонт одной из самых новых школ города - ПИЛГ?

И нужно ли разрешать оценивать чиновников через «Госуслуги» – что это даст?

В политическом блоке к нам присоединится политический обозреватель, главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко.