Способы помочь своему организму в преддверии зимы перечислил врач

С приходом осени и зимы многие из нас могут испытывать изменения в настроении и уровне энергии. Это явление, известное как сезонное аффективное расстройство (САР), связано с изменениями в окружающей среде и требует внимания к физическому и психическому состоянию. Врач Екатерина Дмитренко рассказала о том, как помочь организму в это непростое время.
Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»
С сезонным аффективным расстройством сталкиваются не только чувствительные натуры, но и многие люди, которых трудно отнести к категории «долговременно депрессивных». Основной причиной проявления САР является изменение уровня освещённости, температуры, а также дефицит питательных веществ.
Естественные процессы, происходящие в дикой природе, как правило, помогают животным адаптироваться к смене сезонов: от спячки до изменения питания. Когда в зимний период происходит резкое сокращение разнообразия пищи, животные изменяют свои метаболические процессы.
«У людей такое естественное приспособление не происходит. Мы продолжаем потреблять несезонные продукты и испытываем дефицит важных витаминов и минералов. Это может привести к снижению уровня серотонина и другим негативным последствиям для психического здоровья», — объяснила специалист.
Современный человек подвержен воздействию искусственного света и электромагнитного излучения, что также негативно сказывается на настроении.
«Чрезмерное использование технологий и недостаток естественного света только усугубляют состояние. Поэтому важно тщательно продумывать свое времяпрепровождение», — рекомендует врач.
Екатерина Дмитренко предлагает обширный набор стратегий и рекомендаций, которые помогут улучшить самочувствие в холодное время года:
Сезонное аффективное расстройство — это реальная проблема, которая может оказать влияние на физическое и эмоциональное состояние. Однако, благодаря пониманию процесса и применению простых стратегий, можно существенно облегчить свое самочувствие. Нужно обратить внимание на свой образ жизни, выбирать те рекомендации, которые по силам, и обязательно прислушиваться к своему организму, пишет RuNews24.ru.
«Поддерживайте баланс между природой и современностью, и это поможет вам легче пережить переходные сезоны», - заключила эксперт.