Способы помочь своему организму в преддверии зимы перечислил врач

С приходом осени и зимы многие из нас могут испытывать изменения в настроении и уровне энергии. Это явление, известное как сезонное аффективное расстройство (САР), связано с изменениями в окружающей среде и требует внимания к физическому и психическому состоянию. Врач Екатерина Дмитренко рассказала о том, как помочь организму в это непростое время.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

С сезонным аффективным расстройством сталкиваются не только чувствительные натуры, но и многие люди, которых трудно отнести к категории «долговременно депрессивных». Основной причиной проявления САР является изменение уровня освещённости, температуры, а также дефицит питательных веществ.

«Мы значительно оторвались от естественного ритма жизни, и именно это часто становится спусковым крючком для психических и физических проблем», - заметила эксперт.

Естественные процессы, происходящие в дикой природе, как правило, помогают животным адаптироваться к смене сезонов: от спячки до изменения питания. Когда в зимний период происходит резкое сокращение разнообразия пищи, животные изменяют свои метаболические процессы.

«У людей такое естественное приспособление не происходит. Мы продолжаем потреблять несезонные продукты и испытываем дефицит важных витаминов и минералов. Это может привести к снижению уровня серотонина и другим негативным последствиям для психического здоровья», — объяснила специалист.

Современный человек подвержен воздействию искусственного света и электромагнитного излучения, что также негативно сказывается на настроении.

«Чрезмерное использование технологий и недостаток естественного света только усугубляют состояние. Поэтому важно тщательно продумывать свое времяпрепровождение», — рекомендует врач.

Екатерина Дмитренко предлагает обширный набор стратегий и рекомендаций, которые помогут улучшить самочувствие в холодное время года:

Светотерапия: специальные лампы, имитирующие солнечный свет, помогут улучшить уровень серотонина. Регулярные физические нагрузки: умеренные упражнения могут значительно повысить уровень энергии и улучшить настроение. Диета: в рацион стоит включать сезонные продукты, богатые витаминами и минералами. Отдавать предпочтение лучше местным овощам и фруктам. Время на свежем воздухе: частые прогулки на улице, особенно в солнечные дни, крайне важны для психического состояния. Сон и отдых: нужно поддерживать режим сна, стараться ложиться и вставать в одно и то же время.

«Не обязательно следовать всем пунктам. Начните с того, что вам удобно, и постепенно увеличивайте их количество», - советует эксперт.

Сезонное аффективное расстройство — это реальная проблема, которая может оказать влияние на физическое и эмоциональное состояние. Однако, благодаря пониманию процесса и применению простых стратегий, можно существенно облегчить свое самочувствие. Нужно обратить внимание на свой образ жизни, выбирать те рекомендации, которые по силам, и обязательно прислушиваться к своему организму, пишет RuNews24.ru.

«Поддерживайте баланс между природой и современностью, и это поможет вам легче пережить переходные сезоны», - заключила эксперт.