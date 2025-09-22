Общество

Андрей Вьюнов оценил производственный потенциал псковской колонии в Середке

Руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов посетил с рабочим визитом исправительную колонию №4 УФСИН России по Псковской области в селе Середка Псковского района. Целью визита стало ознакомление с производственными мощностями учреждения и условиями трудовой адаптации осужденных, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фотографии: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Андрея Вьюнова сопровождали заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Андрей Один и врио начальника ИК-4 Сергей Горячев. В ходе визита была осмотрела промышленная зона учреждения. Представитель регионального правительства посетил участки по изготовлению резинотехнических и железобетонных изделий, швейный цех, цеха дерево- и металлообработки, а также участок сборки медицинской мебели.

Внимание уделили не только технологическим процессам, но и условиям труда лиц, отбывающих наказание. Андрей Вьюнов лично оценил организацию рабочих мест и оснащение производственных цехов. Для наглядного демонстрирования результатов работы осужденных была организована специальная выставка готовой продукции.

На подведении итогов визита стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия, определили перспективные направления для расширения взаимовыгодного сотрудничества с правительством Псковской области и муниципальными образованиями.