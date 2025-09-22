Псковcкая обл.
Общество

В Великом Новгороде при инфраструктурной поддержке «Ростелекома» прошел финал третьего Чемпионата высокий технологий

23.09.2025 08:40|ПсковКомментариев: 0

С 17 по 21 сентября в Великом Новгороде на площадке инновационного научно-технологический центра «Интеллектуальная электроника — Валдай» в третий раз прошел финал Чемпионата высоких технологий. В этом году масштабные соревнования для старшеклассников, студентов колледжей и молодых специалистов были посвящены вопросам укрепления национальной безопасности и применения технологий двойного назначения.

Фото здесь и далее: «Ростелеком»

«Ростелеком» выступил инфраструктурным партнером мероприятия. Компания организовала два интернет-канала с пропускной способностью до 10 Гбит/с: на их основе специалисты оператора развернули зону бесшовного Wi-Fi для участников и волонтеров, а также расширенную локальную проводную сеть. Созданная цифровая инфраструктура охватила как основное здание ИНТЦ «Валдай», так и временные павильоны, возведенные специально для проведения чемпионата. Помимо этого, «Ростелеком» обеспечил многоуровневую защиту каналов связи и сетевых ресурсов от DDoS-атак с помощью собственного сервиса Anti-DDoS.

В рамках деловой программы чемпионата были организованы панельные дискуссии по ряду актуальных тем. В одной из них принял участие вице-президент «Ростелекома» Александр Логинов, обсудивший с представителями экспертного сообщества вопросы информационной безопасности и киберзащиты.

«Мы используем проверенные и надежные решения, чтобы обеспечить защиту бизнеса, граждан, операторов, а также внутренние системы компании. Это позволяет минимизировать последствия масштабных кибератак, направленных на нашу страну, сделать их практически незаметными. И, конечно, важнейшее значение для укрепления кибербезопасности имеет развитие профильного образования. “Ростелеком” активно взаимодействует с высшими учебными заведениями, чтобы усилить подготовку кадров в этой сфере», - поделился вице-президент — директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.

Дополнительно «Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом и Wi-Fi уличную площадку, расположенную около Новгородского академического театра драмы. На ней прошли церемонии открытия и закрытия финала чемпионата. Компания предоставила организаторам три канала связи, которые использовались в том числе для проведения онлайн-трансляций.

«Мы были рады выступить инфраструктурным партнером такого важного мероприятия, способствующего развитию технологий и новых профессий. Специалисты компании обеспечили надежную и бесперебойную работу интернета и цифровых сервисов на площадках проведения финала чемпионата, что позволило участникам и организаторам полностью сосредоточиться на соревновательном процессе», - отметила директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

Чемпионат высоких технологий является частью Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы». Организатором выступает Минпросвещения России, а федеральным оператором — Институт развития профессионального образования.

В этом году общее количество конкурсантов превысило 2 300 человек, в разработке конкурсных заданий и оценке работ на региональном этапе приняли участие 194 индустриальных эксперта. Финалистами соревнований стали более 140 человек, представлявших 76 регионов России и 26 иностранных государств. Они состязались в 15 инновационных компетенциях, востребованных в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики. Представители Новгородской области завоевали на чемпионате 14 наград.

Источник: Псковская Лента Новостей
