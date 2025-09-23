Общество

Псковская делегация участвует в заседании «Профсоюзы и молодежь» в Витебской области

В Витебской области на базе туристско-оздоровительного комплекса «Лосвидо» проходит заседание Молодежных советов сразу трех братских организаций: Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма, а также Псковской и Смоленской областных организаций Общероссийского профсоюза работников культуры, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профессиональных союзов.

Фотографии: Псковский облсовпроф

Тема заседания «Профсоюзы и молодежь» стала основой для диалога, направленного на укрепление связей между поколениями и регионами. Программа мероприятия началась с торжественного возложения цветов к мемориальному памятнику.

В заседании приняли участие председатели профсоюзных организаций, включая председателя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова и председателя Псковской областной организации работников культуры Наталию Родионову. Центральной темой обсуждения стала «Мотивация профсоюзного членства молодежи: особенности, проблемы, новые подходы».

«Для нас большая честь принимать участие в этом знаковом мероприятии. Сегодня мы закладываем фундамент нашего общего будущего. Диалог между профсоюзами и молодежью – это не просто одна из задач, это вопрос жизнеспособности и эффективности всего нашего движения», – отметил лидер профсоюзного движения Псковской области Игорь Иванов.