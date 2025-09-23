Псковcкая обл.
Общество

Врач из Пскова развеяла главные мифы о прививке от гриппа

23.09.2025 15:23|ПсковКомментариев: 0

В преддверии сезонного пика заболеваемости гриппом и ОРВИ участковый врач-терапевт Псковской городской поликлиники Дарья Стукова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» рассказала, кому необходима вакцинация, как она действует и почему горожане неохотно идут в процедурные кабинеты.

Специалист подтвердила, что в первую очередь прививка показана пожилым людям и детям. При этом гостья студии подчеркнула, что главная цель вакцинации – не полное предотвращение болезни, а облегчение ее течения.

«Стопроцентную гарантию того, что вы не заболеете гриппом, никто дать не может. Но течение заболевания будет легче, потому что у организма уже выработается специфический иммунитет, который будет знать, как бороться с патогеном», – пояснила Дарья Стукова.

Она также разъяснила, почему прививаться нужно каждый год: вирусы гриппа быстро мутируют, и каждый сезон появляются новые штаммы. Состав вакцин ежегодно обновляется, чтобы обеспечить защиту от наиболее актуальных и опасных разновидностей вируса.

«Определенная прививка работает определенно на те штаммы вирусов, которые являются более злокачественными, относительно нашего организма. То есть, если вы поставили прививку от гриппа, никто не дает вам гарантии, что вы не заболеете каким-нибудь обычным риновирусом. Все вирусы очень быстро меняются и мутируют. Каждый год у нас появляются новые вирусы, которые уже обладают какими-то новыми качествами, которые могут обладать большей проникновенностью, более широко распространяясь внутри нашего организма. И поэтому ежегодная вакцинация необходима», - пояснила гостья студии.

Отвечая на вопрос о недоверии псковичей к вакцинации (согласно недавнему опросу, лишь 29% горожан считают ее оправданной), терапевт связала это с недостаточной информированностью.

«Это скорее от недостаточного понимания, что такое прививка и как она действует. Кто-то мог чуть хуже перенести вакцину и рассказать об этом друзьям. Но никто не дает гарантии, как бы на вас подействовал настоящий вирус», – отметила врач.

Она описала возможные реакции на прививку: в течение суток может появиться легкое недомогание, сонливость, головная боль или небольшое повышение температуры. Эти симптомы, по словам специалиста, являются нормальной реакцией иммунной системы и проходят гораздо быстрее и легче, чем сам грипп.

В завершение Дарья Стукова категорически не рекомендовала заниматься самолечением и принимать антибиотики при первых признаках ОРВИ.

«Самолечением заниматься не нужно, как у нас это любят делать многие пациенты, к сожалению. Лучше обратиться к врачу. Мы опираемся на доказательства: необходима лабораторная диагностика, и уже исходя из этого, назначается лечение», – заключила терапевт.

Источник: Псковская Лента Новостей
