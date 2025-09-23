Общество

На карантин по ОРВИ в Псковской области закрыты 45 классов

В целях предотвращения распространения ОРВИ в регионе закрыты 45 классов в 18 школах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Также закрыты одна группа в дошкольном учреждении, две группы в двух колледжах.

В управлении напомнили, что при первых признаках заболевания - головной боли, насморке и кашле нужно оставлять ребенка дома, даже если температура тела не превышает +37°C. Покой и своевременное пресечение первых симптомов болезни значительно увеличивает вероятность того, что она пройдет легко и за более короткий срок. А также, оставшись дома, ребенок не заразит других.

Защитить организм и укрепить иммунитет помогут:

личная гигиена – необходимо мыть руки не менее 30 секунд после улицы, поездок на общественном транспорте, посещения мест общего пользования и перед едой;

правильное питание – основа здоровья, растущему организму необходимы витамины и минералы, свежие овощи и фрукты, мясо и рыба, яйца и молочные продукты, стоит ограничить фастфуд, сладкие и жирные блюда;

зарядка, прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, соблюдением ребенком режима сна и бодрствования.

«Основным и самым надежным способом защиты от гриппа является вакцинация. Ее проводят ежегодно до начала эпидемического подъема заболеваемости. Своевременная вакцинация минимизирует риски заболевания», - отметили в управлении.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, что зафиксированный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в РФ является обычной сезонной картиной для текущего периода.