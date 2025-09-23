На карантин по ОРВИ в Псковской области закрыты 45 классов

В целях предотвращения распространения ОРВИ в регионе закрыты 45 классов в 18 школах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.
Также закрыты одна группа в дошкольном учреждении, две группы в двух колледжах.
В управлении напомнили, что при первых признаках заболевания - головной боли, насморке и кашле нужно оставлять ребенка дома, даже если температура тела не превышает +37°C. Покой и своевременное пресечение первых симптомов болезни значительно увеличивает вероятность того, что она пройдет легко и за более короткий срок. А также, оставшись дома, ребенок не заразит других.
Защитить организм и укрепить иммунитет помогут:
«Основным и самым надежным способом защиты от гриппа является вакцинация. Ее проводят ежегодно до начала эпидемического подъема заболеваемости. Своевременная вакцинация минимизирует риски заболевания», - отметили в управлении.
Ранее Роспотребнадзор рассказал, что зафиксированный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в РФ является обычной сезонной картиной для текущего периода.