Росгвардия приглашает псковичей на должность «инспектор ОЛРР»

Управление Росгвардии приглашает псковичей с высшим юридическим образованием на службу в подразделения лицензионно-разрешительной работы на должность «инспектор ОЛРР», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

«Удобный график работы, бесплатное медицинское обслуживание, ежегодный оплачиваемый отпуск, компенсация за найм жилого помещения. Выплаты за первый год службы составляет 540 000 рублей», — уточнили в ведомстве.

Одной из задач вакансии является организация и осуществление выдачи в установленном порядке гражданам и организациям лицензий, разрешений и иных видов документов, связанных с оборотом оружия и в области частной охранной и частной детективной деятельности.

Подробную информацию можно узнать по телефонам: