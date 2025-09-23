Общество

66% псковичей поддерживают увеличение до размера МРОТ пенсионных надбавок для 80-летних — опрос

Проект ЛДПР о повышении до величины МРОТ пенсионной надбавки для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы одобряет большинство. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения.

Суммарный уровень поддержки инициативы составляет 66%: причем 60% полностью ее одобряют, 2% поддерживают только в части повышения выплат для старшего поколения, еще 4% — только для инвалидов. Против высказались 8% респондентов: «Такие меры лишь разгонят инфляцию еще больше, чем уже есть».

Закономерно, что степень поддержки законопроекта растет с увеличением возраста опрошенных: в том или ином виде его одобряет 63% молодежи до 35 лет, 68% горожан в возрасте от 35 до 45 лет и 79% граждан 45+.

Среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей больше как сторонников, так и противников инициативы, чем среди зарабатывающих менее 100 тысяч. Основные доводы в поддержку законопроекта: «Пенсии нищенские»; «Пенсионерам не хватает средств». Их оппоненты высказывают следующие опасения: «Реализовать это в нынешних экономических условиях можно, только включив печатный станок».