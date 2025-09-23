Псковcкая обл.
24.09.2025 14:030 Госдума одобрила запрет выгула собак опасных пород детьми до 16 лет 24.09.2025 13:460 Профильные вопросы обсудил социальный комитет Собрания 24.09.2025 13:340 Студенты разделили призовой фонд в 600 тысяч рублей на хакатоне в Нижнем Новгороде 24.09.2025 13:140 Ночью и утром 25 сентября местами по Псковской области ожидаются заморозки 24.09.2025 12:410 МТС сэкономила псковичам на спам-звонках более 5 лет с начала этого года
 
 
 
Общество

Профильные вопросы обсудил социальный комитет Собрания

24.09.2025 13:46|ПсковКомментариев: 0

Комитет по труду и социальной политике провёл первое после парламентских каникул заседание. Под председательством вице-спикера Игоря Дитриха депутаты обсудили профильные вопросы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

На согласование парламентариев были представлены изменения в действующую Стратегию социально-экономического развития Псковской области до 2035 года. О сути нововведений доложил министр экономического развития Андрей Михеев. С учётом принятой в конце 2024 года Стратегии пространственного развития Российской Федерации, основу которой составляет, в том числе, система опорных населённых пунктов во всех субъектах РФ, региональный документ дополняется таким перечнем.

В него вошли 24 «столицы» муниципальных образований, включая Псков и Великие Луки, и посёлок Серёдка, расположенный на одинаковом удалении от Пскова и Гдова. Кроме того, в обновлённом документе учитывается перспективная кадровая потребность региона и прописываются механизмы подготовки и привлечения необходимых специалистов. Члены комитета проголосовали в поддержку изменений.

Депутаты также рекомендовали принять законопроект, наделяющий областное правительство полномочием устанавливать дополнительные, помимо тех, что предусмотрены федеральным законодательством, категории граждан, которым предоставляются бесплатные социальные услуги. Эта поправка позволит предусмотреть бесплатное социальное обслуживание на дому участников СВО, если у них есть такая потребность.

 

Важность такой меры поддержки ветеранов специальной военной операции отметил участник кадровой программы «Герои земли Псковской» Андрей Ключко. «Я сегодня присутствовал на заседаниях двух комитетов, где рассматривались социальные и бюджетные вопросы. Конечно, для меня такая стажировка в областном Собрании депутатов – абсолютно новый этап жизни. Очень интересно, впечатляет огромная совместная работа губернатора, исполнительной и законодательной власти для решения насущных задач региона и улучшения жизни граждан», - поделился впечатлениями участник программы по подготовке специалистов из числа ветеранов и участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.

Пресс-портрет
Дитрих Игорь Иванович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Михеев Андрей Сергеевич Председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
Лента новостей
