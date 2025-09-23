Общество

Псковский губернатор провел очередное заседание по ускоренному социально-экономическому развитию

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел очередное заседание подкомиссии по вопросам обеспечения ускоренного социально-экономического развития отдельных субъектов России комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы», сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

В обсуждении вопросов в режиме видеоконференцсвязи приняли участие руководство профильных федеральных министерств и ведомств, в числе которых Минфин, Минэкономразвития и Минстрой, главы ряда субъектов Российской Федерации, в том числе и из новых территорий, представители образовательных, общественных организаций, деловых кругов и бизнес-сообществ.

Михаил Ведерников отметил, что в рамках подкомиссии проведена большая работа, многие регионы направили предложения, некоторые инициативы значительно дополняют друг друга. Губернатор отметил, что на многие вопросы субъекты смотрят одинаково и предложил предметно обсудить общие инициативы. Ранее предложения Псковской области уже рассматривались на площадке комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, а также на круглом столе в Минфине. Это федеральное ведомство, по замечанию главы региона, в настоящее время активно занимается вопросом межбюджетных отношений именно в контексте бюджетного обеспечения субъектов.

«Наши усилия необходимо синхронизировать, чтобы мы могли поддержать друг друга в принципиальных моментах. Мы видим и чувствуем, что результаты уже есть. Средний уровень бюджетной обеспеченности за последние годы вырос. Но эту работу, согласно поручению президента, нужно продолжать», — подчеркнул Михаил Ведерников.

В рамках заседания были проанализированы предложения по совершенствованию межбюджетных отношений, финансированию разработки проектно-сметной документации. Также рассмотрены инициативы по приоритетным условиям финансирования в рамках действующих госпрограмм Минэкономразвития Российской Федерации, в первую очередь речь зашла о вопросах поддержки малого бизнеса и развитии туризма.

По каждому из направлений Михаил Ведерников озвучил предложения, наиболее востребованные именно для субъектов с низкой бюджетной обеспеченностью. Свою позицию обозначили и руководители ряда регионов, которые на конкретных примерах проиллюстрировали необходимость внесения тех или иных корректировок.

Так, например, Михаил Ведерников на примере регионального бюджета, проиллюстрировал востребованность и необходимость корректировки подходов к формированию межбюджетных отношений с целью выравнивания условий для социально-экономического развития субъектов РФ с низким уровнем бюджетной обеспеченности. В Псковской области при условии серьезного роста доходов сложно сбалансировать бюджет, учитывая большой объем расходных обязательств.

«В текущих обстоятельствах предлагаем увеличить общий объем дотаций для поэтапного доведения обеспеченности регионов до приемлемого уровня, не снижать дотацию для наших субъектов при росте их потенциала и индексировать ее на инфляцию», — отметил Михаил Ведерников. Вместе с тем, губернатор обратил внимание на положительный эффект, который дала работа Минфина по совершенствованию методики. В частности, поблагодарил за крайне важное для регионов решение исключить с 2026 года учет акцизов на нефтепродукты при расчете налогового потенциала.

По каждому из вопросов руководители федеральных министерств и ведомств в свою очередь обозначили уже принятые решения по поддержке субъектов, а также дали свою оценку поступившим предложениям, которые затем будут проработаны в рамках межведомственного взаимодействия.

Подводя итог обсуждению, Михаил Ведерников поблагодарил участников за включенность и обозначил дополнительные, актуальные для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью направления, которые предлагается проработать к следующему совещанию.