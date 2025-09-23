Общество

С начала года более 100 россиян наказали за демонстрацию нацистской символики

МВД России привлекло к уголовной ответственности за неоднократную демонстрацию запрещенной нацистской символики и реабилитацию нацизма более ста граждан с начала 2025 года, заявил первый заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму (Центр «Э») МВД России Сергей Першенков на заседании Общественного совета при МВД России.

Как уточнил председатель Совета Анатолий Кучерена, за указанный период зарегистрировано 13 преступлений, связанных с реабилитацией нацизма (ст. 354.1 УК РФ), за которые привлечено к ответственности 17 граждан.

По словам Першенкова, существенное внимание сотрудников управления уделяется противодействию объединениям, продвигающим радикальные идеи. «Так, судебными органами признана экстремистской и запрещена деятельность 127 организаций, из которых девять - в текущем году. По материалам сотрудников полиции возбуждено более 700 уголовных дел экстремистской направленности», - отметил он.

Кроме того, Центр «Э» фиксирует «массированные внешние попытки распространения в российском сегменте сети Интернет, в первую очередь в подростковой среде, радикальных и маргинальных нарративов», пишет «Интерфакс».

«Особое внимание обращает на себя контент, направленный на разжигание межнациональной ненависти и вражды, оскорбление предметов религиозного почитания и чувств верующих. Только за последние 3 года во взаимодействии с другими государственными органами ограничен доступ к более чем 180 тыс. материалам, оправдывающим экстремизм и терроризм», - подчеркнул представитель управления.