Названы семь «красных флагов» на первой встрече с пластическим хирургом

Первая встреча с пластическим хирургом — это важный шаг, который может повлиять на результат процедуры. Профессор Тигран Алексанян, главный врач клиники Art Plastic, поделился советами о том, на что стоит обратить внимание при выборе специалиста.

По словам профессора, существуют сигналы, которые могут указывать на отсутствие интереса хирурга к пациенту и его ожиданиям. Чтобы не ошибиться при выборе, важно внимательно отнестись к общению с врачом на первой встрече.

«Первая консультация должна быть не просто осмотром и обсуждением стоимости. Это время для глубокого общения с пациентом. Хирург должен тщательно выслушивать вас, понять, какие именно аспекты вашей внешности вызывают недовольство, а также уточнить, каких результатов вы ожидаете от операции. Если врач спешит, перебивает или больше говорит о своих успехах, чем о ваших потребностях, это может быть поводом рассмотреть возможность обратиться к другому специалисту», — поделился хирург.

Второй момент, на который стоит обратить внимание, — обещание нереалистичных результатов. Пластическая хирургия, несмотря на ее возможности, имеет свои ограничения. Например, невозможно получить фигуру как у супермодели, просто удалив немного жира.

«Откровенные обещания «сделать из вас звезду», гарантирование идеальных результатов, которые противоречат здравому смыслу и анатомическим особенностям, должны вызвать серьезные подозрения», — предупредил эксперт.

Третье, на что следует обратить внимание, — это отсутствие обсуждения рисков и осложнений. Любая операция, даже самая простая, несет в себе определенные риски. Добросовестный врач подробно расскажет о возможных осложнениях, способах их предотвращения и методах лечения, если они возникнут. Если хирург умалчивает о рисках, минимизирует их значимость или утверждает, что осложнений «никогда не бывает», это крайне тревожный сигнал. Он обязан предоставить полную и объективную информацию, чтобы вы могли принять осознанное решение.

Четвертый нюанс — давление и настойчивость. Пластическая операция — это личное решение, которое должно быть принято обдуманно и без спешки. Если хирург оказывает давление, торопит с принятием решения, настаивает на немедленной операции или предлагает скидки, если вы согласитесь прямо сейчас, это повод уйти.

«Пациент должен иметь время на размышления, на то, чтобы собрать дополнительную информацию, проконсультироваться с другими специалистами», – подчеркивает Тигран Алексанян.

Нежелание показывать фотографии «до и после» других пациентов — тоже повод задуматься. Такие материалы — важный инструмент, позволяющий оценить мастерство хирурга и реалистичность результатов. Если врач отказывается показывать своё портфолио, утверждая, что это «конфиденциальная информация» или «нет подходящих примеров», это может свидетельствовать о том, что он либо не имеет никакого опыта, либо скрывает неудачные случаи, пишет RuNews24.ru.

Кроме того, обязательно необходимо убедиться, что у хирурга есть необходимая квалификация, опыт и сертификаты, подтверждающие его право на проведение пластических операций. Не стоит стесняться задавать вопросы о его образовании, опыте работы и количестве выполненных операций. Честный и профессиональный хирург никогда не оскорбиться и не откажет пациенту в просьбе продемонстрировать свои достижения и документы, подтверждающие его регалии.

Ещё один сигнал, который должен насторожить на первой консультации, — игнорирование вопросов и опасений. Если хирург пренебрежительно относится к вопросам, уклоняется от ответов или демонстрирует раздражение, это говорит о его неуважительном отношении к пациентам. Хороший врач всегда готов ответить на все вопросы, объяснить все нюансы процедуры и развеять опасения.