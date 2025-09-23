Общество

Псковская гордума и «Деловая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве

Псковская городская Дума и региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.

Фотографии: Псковская городская Дума

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве подписали председатель гордумы Александр Гончаренко и председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Мельников в среду, 24 сентября.

«Этот шаг имеет большое значение, потому что он укрепляет диалог между представителями власти и предпринимательского сообщества и закладывает основу для их более тесного и продуктивного взаимодействия», - уточнили в гордуме.