Йоркширского терьера не пропустили через псковскую границу в Германию

Йоркширского терьера не выпустили из России в Германию на российско-латвийской границе в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Фото: архив ПЛН
На российско-латвийской границе в МАПП Бурачки в Себежском районе государственный инспектор провел ветеринарный контроль домашнего питомца, следующего из Саратовской области в Германию.
В ходе контрольного мероприятия специалист ведомства установил, что у перевозимого терьера отсутствует средство идентификация животного (чип).
Вывоз собаки с таможенной территории ЕАЭС запрещен, выдан акт о возврате животного.