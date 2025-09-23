Общество

Йоркширского терьера не пропустили через псковскую границу в Германию

Йоркширского терьера не выпустили из России в Германию на российско-латвийской границе в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: архив ПЛН

На российско-латвийской границе в МАПП Бурачки в Себежском районе государственный инспектор провел ветеринарный контроль домашнего питомца, следующего из Саратовской области в Германию.

В ходе контрольного мероприятия специалист ведомства установил, что у перевозимого терьера отсутствует средство идентификация животного (чип).

Вывоз собаки с таможенной территории ЕАЭС запрещен, выдан акт о возврате животного.